Легковушка разлетелась в щепки после столкновения с "КамАЗом" в Актюбинской области

Фото с места ДТП: polisia.kz

Страшное ДТП произошло в воскресенье, 14 августа, в Актюбинской области – на трассе столкнулись "КамАЗ" и легковое авто, четыре человека погибли, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

По данным полиции, авария случилась 14 августа в 16:55 на 75-м километре автодороги "Покровка – Жанажол".

"26-летний водитель автомашины "ВАЗ-2113", двигаясь со стороны города Темир в направлении поселка Кенкияк, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с "КамАЗ" под управлением 50-летнего жителя Мугалжарского района", – говорится в сообщении правоохранителей.

Судя по кадрам с места ДТП, в результате столкновения легковушка буквально превратилась в груду металла.

В полиции сообщили, что в результате ДТП водитель и три пассажира легкового авто погибли на месте. Еще один пассажир госпитализирован с многочисленными травмами.

По данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК РК – "Нарушение ПДД или эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983130-legkovushka-razletelas-v-schepki-posle-stolknoveniya-s-kamazom-v-aktyubinskoy-oblasti/