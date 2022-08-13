Полиция Алматы ищет водителя, скрывшегося после ДТП с перевертышем (фото)

Место происшествия. Кадр из видео: https://www.instagram.com/kris.p.almata/

В Алмалинском районе города Алматы в результате аварии перевернулся автомобиль. Второй участник ДТП скрылся с места. Случай прокомментировали в полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии разместили авторы Instagram-паблика kris.p.almata. В описании к ролику говорится, что произошла она вчера поздней ночью на улице Байзакова, ниже Жамбыла.

Место происшествия. Кадр из видео: https://www.instagram.com/kris.p.almata/

Место и время случившегося подтвердили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции города.

Согласно хронологии, около 23:50 неизвестный водитель на автомашине неизвестной марки ехал по Кабанбай батыра на восток. На пересечении с улицей Байзакова его авто столкнулось с машиной марки Kia под управлением 35-летнего гражданина. Kia, к слову, двигалась на юг.

От удара Kia по инерции опрокинулась на крышу, а второй участник ДТП скрылся.

"В результате ДТП транспортному средству причинены механические повреждения, водитель и пассажиры автомобиля доставлены в одну из больниц города.

В настоящее время сотрудниками отдела розыска местной полицейской службы ведутся поиски сбежавшего водителя. Материал принят в производство сотрудниками Алмалинского районного Управления полиции", – сообщила официальный представитель алматинской полиции Салтанат Азирбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1983035-politsiya-almaty-ischet-voditelya-skryvshegosya-posle-dtp-s-perevertyshem/