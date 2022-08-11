Автобус протаранил ограждение медучреждения в результате ДТП в Караганде (видео)

Автобус. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy

В Караганде произошло столкновение пассажирского автобуса с легковушкой марки BMW. В результате ДТП автобус протаранил ограждение медучреждения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области.

ДТП произошло примерно в 09:00 в Пришахтинске. По предварительным данным, его спровоцировал 26-летний водитель легкового автомобиля.

Двигаясь из 23 микрорайона в сторону 22 микрорайона, он, предположительно, выехал на полосу встречного движения, где по касательной столкнулся с пассажирским автобусом, за рулем которого находился 53-летний водитель.

"В результате ДТП автобус протаранил забор медицинского учреждения. В салоне данного транспортного средства находилось трое пассажиров. Один из них получил травму руки и ему оказана медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Также в пресс-службе департамента добавили, что на месте происшествия работают стражи порядка. Они устанавливают обстоятельства происшествия и уже назначили соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982759-avtobus-protaranil-ograzhdenie-meduchrezhdeniya-v-rezultate-dtp-v-karagande-video/