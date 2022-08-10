Ребенок и подросток пострадали в результате ДТП с участием автобуса и манипулятора в СКО

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Накануне, 9 августа, стало известно о том, что на одной из улице Петропавловска столкнулись автобус и манипулятор, в результате чего пострадали двое несовершеннолетних.

Как пишет Sputnik Казахстан, инцидент произошел на улице Кожаберген Жырау, в районе озера Пестрое. Там столкнулись манипулятор марки Foton и автобус марки Yutong.

"В результате столкновения незакрепленная на кузове манипулятора стрела повредила кузов маршрутного автобуса. Пострадали двое пассажиров автобуса 2005 и 2011 годов рождения", - сообщили агентству в УП города Петропавловска.

Детей доставили в медучреждения, оказали им помощь, после чего отпустили домой.

Результаты медосвидетельствования показали, что оба водителя в момент аварии были трезвы.

В настоящее время собирается материал для передачи в отдел административной полиции УП города Петропавловска, после чего будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1982463-rebenok-i-podrostok-postradali-v-rezultate-dtp-s-uchastiem-avtobusa-i-manipulyatora-v-sko/