Водитель скончался в больнице после ДТП в Экибастузе (видео)

Иллюстративное фото: pexels.com

Две легковушки столкнулись на перекрестке в Экибастузе, в результате чего пострадал водитель Lada. Позже от полученных травм 29-летний парень скончался в больнице, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В одном из Instagram-пабликов Экибастуза опубликовали видео, где запечатлен момент столкновения двух машин. В описании указывается, что авария произошла на пересечении улиц Машхур Жусупа и Торайгырова. При этом сообщается, что от удара водитель автомобиля Lada вылетел через дверь на дорогу.

В Департаменте полиции Павлодарской области сообщили, что ДТП произошло 31 июля около 20:30.

"На пересечении улиц Машхур Жусупа и Торайгрова произошло столкновение автомашин марки "ВАЗ-21099" и Hyundai Tuscon. В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний водитель автомашины "ВАЗ-21099" от полученных травм скончался в больнице", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительных данных о том, кто нарушил ПДД, в полиции не озвучили.

Сообщается, что на данный момент проводится проверка и назначены экспертизы. Поврежденные автомобили отправили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981414-voditel-skonchalsya-v-bolnitse-posle-dtp-v-ekibastuze-video/