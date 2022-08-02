Супружеская пара погибла в ДТП близ Алаколя, их 11-летний ребенок выжил (видео)

Поврежденный автомобиль. Фото: instagram.com/krispi_usharal

Супружеская пара погибла в ДТП близ Алаколя. В дорожной аварии выжил 11-летний ребенок, которого с различными травмами госпитализировали в больницу. Подробности ДТП рассказали в Департаменте полиции Жетысуской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилась в местном сообществе krispi_usharal в Instagram. На кадрах показан перевернутый набок внедорожник Toyota Land Cruiser 200 с сильными техническими повреждениями.

Автор видео пояснил, что в аварии недалеко от моста через реку Шындалы погибли два человека.

В полиции подтвердили факт, сообщив, что ДТП произошло 2 августа в Алакольском районе, близ села Достык. Как уточнили в ведомстве, в салоне внедорожника находилась супружеская пара и их сын-подросток.

"За рулем автомашины был 47-летний мужчина, который на 169 км автодороги Ушарал – Достык не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание. Водитель и его 43-летняя супруга погибли на месте происшествия.

Также в дорожной аварии пострадал 11-летний ребенок, которого с различными травмами госпитализировали в центральную районную больницу", – сообщили в пресс-службе ДП Жетысуской области.

Уголовное расследование ДТП проводится по части 4 статьи 345 УК РК ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Полицейские региона призывают граждан усилить внимание на автодорогах и неукоснительно соблюдать ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981396-supruzheskaya-para-pogibla-v-dtp-bliz-alakolya-ih-11-letniy-rebenok-vyzhil-video/