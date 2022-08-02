Машину разорвало на части: двое детей погибли в ДТП в Алматинской области (видео)

Кадр из видео с места происшествия: instagram.com/kris_p_issyk

В Алматинской области Mitsubishi Space Wagon разорвало на части. В салоне автомашины находилась молодая женщина и трое малолетних детей, двое из которых погибли на месте происшествия. Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео последствий дорожной аварии появилось в одном из местных Instagram-пабликов.

На кадрах показана стоящая на обочине иномарка, кузов которой буквально разрезало на две половины. На месте происшествия находится карета скорой помощи с медиками, полицейские и группа мужчин, по всей видимости, очевидцев ДТП.

"ДТП на трассе "Маловодное – Сатай", в сторону Иссыка. По словам очевидцев, погиб маленький ребенок, лет 3-4, и женщина", – говорится в посте.

В Департаменте полиции Алматинской области подтвердили факт гибели детей в дорожной аварии и сообщили подробности. По информации ведомства, ролик записали 2 августа на месте ДТП в Енбекшиказахском районе.

"ДТП с участием Mitsubishi Space Wagon произошло на 71 километре автодороги "Каракемир – Байдибек би". За рулем автомашины находилась 30-летняя женщина, которая не справилась с управлением, вылетела с проезжей части и врезалась в дерево", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отмечается, что от мощного удара авто получило сильные технические повреждения.

"В дорожной аварии погибли двое малолетних детей. Сам водитель и еще 3-летний ребенок были госпитализированы с различными травмами в больницу", – добавили полицейские.

На данный момент уголовное расследование ДТП проводится по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

По факту также назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981350-mashinu-razorvalo-na-chasti-dvoe-detey-pogibli-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/