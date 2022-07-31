Шесть человек погибли в аварии на трассе Самара-Шымкент

Фото с места ДТП: Zakon.kz

Смертельная авария произошла на участке трассы Самара-Шымкент близ поселка Калыбай в Актюбинской области. В результате ДТП погибли 6 человек, передает МИА "Казинформ".

Трагедия произошла в субботу, 30 июля, поздним вечером, сообщили корреспондентам издания в пресс-службе ДП региона.

По информации стражей порядка, 32-летний водитель машины марки Hоnda Fit, гражданин Республики Кыргызстан, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной марки Lada Largus под управлением 33-летнего жителя Иргизского района.

Фото с места ДТП: Zakon.kz

В результате столкновения водитель, а также четыре пассажира российского авто и один пассажир Honda погибли на месте от полученных травм.

Водитель и еще одна пассажирка японской машины попали в медучреждение - их госпитализировали в Центральную районную больницу поселка Иргиз.

Начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981026-shest-chelovek-pogibli-v-avarii-na-trasse-samara-shymkent/