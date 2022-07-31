Слетел в кювет: смертельная авария произошла на трассе Усть-Каменогорск – Риддер (видео)

Кадр из видео с места событий: ДП ВКО

Трагедия произошла накануне днем на одном из участков трассы Усть-Каменогорск – Риддер в ВКО. В результате аварии погиб водитель легкового авто, сообщается в официальном Instagram департамента полиции региона.

По информации стражей порядка, ДТП случилось 30 июля около 12:00 на 10 км автодороги в Глубоковском районе.

Сообщается, что 25-летний водитель автомобиля марки Toyota Crown двигался в сторону Риддера. Автомобилист не справился с управлением, автомобиль вылетел с трассы и оказался в кювете.

От полученных травм водитель японского седана скончался на месте аварии.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Как уточнили в ведомстве, настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1981025-sletel-v-kyuvet-smertelnaya-avariya-proizoshla-na-trasse-ust-kamenogorsk-ridder-video/