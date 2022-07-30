Годовалый ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Актюбинской области (фото)

Фото с места происшествия: instagram.com/policeaktobe

В Актюбинской области на трассе Карабутак – Костанай столкнулись Nissan Teana и "Газель". В результате, погибли три человека, в числе которых был ребенок 2021 года рождения. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы регионального ДП.

Произошла авария еще в четверг, 28 июля, на автодороге "Карабутак-Костанай", вблизи поселка Сулуколь Айтекебийского района.

"29-летний водитель автомашины Nissan Teana с учетом в Республике Армения, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомашиной марки "Газель" с российским учетом, которая двигалась во встречном направлении", – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель иномарки и двое пассажиров от полученных травм скончался на месте ДТП. Среди погибших был маленький ребенок 2021 года рождения.

Еще четыре пассажира автомашины Nissan Teana были госпитализированы.

Фото с места происшествия: instagram.com/policeaktobe

Фото с места происшествия: instagram.com/policeaktobe

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980988-godovalyy-rebenok-pogib-v-dtp-s-gruzovikom-v-aktyubinskoy-oblasti-foto/