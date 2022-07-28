Место происшествия. Фото: Очевидцы/Lada.kz

Момент ДТП, в котором погибли три человека, попал на видео близ Актау. На кадрах видно, как два легковых автомобиля едут навстречу друг другу и сталкиваются лоб в лоб. В ДП Мангистауской области озвучили подробности, передает Lada.kz.

В ведомстве рассказали, что информация об аварии у села Кызылтобе Мунайлинского района поступила на пульт дежурного "102" 27 июля в 16.30 часов.

Стражи порядка установили, что водитель Volkswagen Passat, направляясь в сторону Актау, выехал на встречную полосу, где, не уступив дорогу другому Volkswagen Passat, совершил столкновение.

"В результате ДТП водители обеих машин, а также один пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия", - сообщили в ДП Мангистауской области.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980584-moment-dtp-v-kotorom-pogibli-tri-cheloveka-popal-na-video-bliz-aktau/