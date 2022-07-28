Восемь человек пострадало в тройном ДТП под Павлодаром

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На автодороге "Кенжеколь – Павлодар" столкнулись автобус и два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадало 8 человек, в числе которых трое детей.

Как сообщили в Департаменте полиции Павлодарской области, на автодороге "Кенжеколь – Павлодар" столкнулись автобус JAC и автомашина ВАЗ, которая после совершила наезд на автомобиль Volkswagen, передает Pavlodarnews.kz.

Уточняется, что автобус ехал пустой и сейчас он водворен на штрафную стоянку. По факту ДТП проводится проверка.

"В результате дорожного происшествия восемь пассажиров автомашин ВАЗ и Volkswagen обратились за медицинской помощью", – сообщили в пресс-службе ДП.

По информации областного управления здравоохранения, с места аварии в больницу доставлены восемь человек, в том числе дети.

Как позже сообщило издание, в числе прочих в ДТП пострадал полугодовалый младенец. У него предварительно диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Еще у двоих мальчиков 8 и 10 лет были обнаружены ушибы и гематомы.

"Также в больницу доставлены 38-летний мужчина, женщины 50, 52, 56 лет и 24 года. У троих пострадавших сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы. Состояние всех пациентов – средней тяжести", – отметили представители упрздрава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980542-vosem-chelovek-postradalo-v-troynom-dtp-pod-pavlodarom/