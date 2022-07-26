Россиянка погибла в ДТП с участием Land Cruiser в СКО

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Северо-Казахстанской области Toyota Corolla, в которой была семья россиян, столкнулась с выехавшим на встречную полосу внедорожником Toyota Land Cruiser. В результате ДТП скончалась женщина, находившаяся в первой машине, передает официальный МВД Polisia.kz.

Авария произошла 19 июля на 645 км автодороги республиканского значения Челябинск-Новосибирск.

Возле села Каракога семья россиян на Toyota Corolla столкнулась с выехавшим на встречную полосу Land Cruiser под управлением 35-летнего жителя района Магжана Жумабаева.

Стражи порядка установили, что последний находился в состоянии опьянения.

В итоге пассажирка Toyota Corolla, гражданка России, скончалась на месте происшествия. Ее 7-летний сын был госпитализирован.

Данный факт был зарегистрирован по ч.3 ст.345-1 УК РК (Нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В отношении водителя внедорожника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1980235-rossiyanka-pogibla-v-dtp-s-uchastiem-land-cruiser-v-sko/