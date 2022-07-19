Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Выбежавшие на дорогу лошади спровоцировали смертельное ДТП в Шымкенте. В результате аварии скончался один человек и четверо пострадали. По данному факту стражи порядка начали расследование, передает Otyrar.kz.

По информации издания, 16 июля "ВАЗ-21099" с 4 пассажирами ехал из Толебийского района в Шымкент. В Енбекшинском районе в какой-то момент перед ним на трассу выбежали лошади.

Водитель не успел затормозить и совершил наезд на животных, автомобиль выкинуло на встречную полосу, где он столкнулся с другой легковой машиной.

В результате водитель "ВАЗа" скончался на месте происшествия. В больницу с различными травмами были доставлены четверо пассажиров.

"В настоящее время возбуждено дело по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходи­мые экспертизы", - сообщили в ДП Шымкента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979189-vybezhavshie-na-dorogu-loshadi-sprovotsirovali-smertelnoe-dtp-v-shymkente/