15 человек пострадали в ДТП с участием автобусов в Экибастузе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ekb_hochu_vse_znat

15 человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов в Экибастузе. Люди получили ушибы и переломы. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Павлодарской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия появились в соцсетях. В одном из сообщений указывается, что люди после аварии сидели на земле в крови.

В ДП Павлодарской области сообщили, что ДТП произошло в Экибастузе 18 июля в 08.15 часов.

Столкнулись два маршрутных автобуса на пересечении улиц Машхур Жусупа и Бухар Жырау. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По информации управления здравоохранения региона, три человека доставили в больницу на каретах скорой помощи, еще 12 пострадавших обратились к медикам самостоятельно.

Госпитализированы три женщины и 6-летняя девочка. Две пострадавшие отказались от госпитализации. Девять женщин отправлены на амбулаторное лечение.

У пострадавших диагностировали переломы, сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и ссадины.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1979004-15-chelovek-postradali-v-dtp-s-uchastiem-avtobusov-v-ekibastuze-video/