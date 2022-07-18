Три автомобиля столкнулись на проспекте аль-Фараби в Алматы (фото, видео)

Фото с места ДТП: zakon.kz

Авария с участием трех автомобилей произошла на проспекте аль-Фараби в Алматы вечером в минувшее воскресенье, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Предварительно установлено, что вчера примерно в 18:00 авто марки Kia Rio двигалось по аль-Фараби в восточном направлении. Внезапно водитель не совладал с управлением и допустил столкновение с автомобилем Subaru, который также ехал на восток.

От удара японский универсал выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль ВАЗ-21114.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Kia, в свою очередь, после удара врезалась в дерево и несколько раз опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель корейского седана, водителю Lada и пассажиру Subaru тоже оказали медицинскую помощь.

Фото с места ДТП: zakon.kz

В полиции добавили, что данный факт расследуется сотрудниками УП Бостандыкского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978941-tri-avtomobilya-stolknulis-na-prospekte-al-farabi-v-almaty-foto-video/