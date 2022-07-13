Смертельное ДТП в СКО: восемь человек госпитализировали с места аварии

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Восемь человек пострадали в ДТП в Северо-Казахстанской области и были госпитализированы с места аварии. Один из них скончался в больнице, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

12 июля около 19.30 часов на 473 км республиканской трассы Нур-Султан - Петропавловск возле села Бесколь произошло столкновение Volkswagen Golf и Chevrolet Lanos.

В результате аварии оба водителя и шесть пассажиров с различными травмами госпитализированы в медицинские учреждения. 64-летний пассажир Volkswagen скончался в ЦРБ Кызылжарского района.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначен ряд необходимых экспертиз. Проводится дознание.

Отмечается, что за шесть месяцев на территории региона зарегистрировано 127 ДТП, в которых 191 человек получил травмы, 19 - погибли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1978284-smertelnoe-dtp-v-sko-vosem-chelovek-gospitalizirovali-s-mesta-avarii/