Легковушка столкнулась с грузовиком: момент смертельного ДТП попал на видео в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Трагедия произошла накануне днем на трассе "Западная Европа – Западный Китай" - в результате столкновения легкового авто с задней частью грузовика погиб человек, сообщается в официальном Instagram ДП Жамбылской области.

По информации стражей порядка, Toyota Camry 70, следуя со стороны Тараза в направлении Алматы, столкнулась с грузовым автомобилем "ЗИЛ 130".

В результате столкновения погиб водитель японского седана. Он скончался на месте ДТП.

Водитель грузовика и пассажир легкового авто получили травмы. Пострадавших в аварии доставили в центральную районную больницу села Мерке.

По данному факту начато досудебное расследование по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" УК РК.

Как добавили в ведомстве, в настоящее время назначен ряд необходимых экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977937-legkovushka-stolknulas-s-gruzovikom-moment-smertelnogo-dtp-popal-na-video-v-zhambylskoy-oblasti/