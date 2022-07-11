Женщина испугалась и скрылась с места смертельного ДТП в Актюбинской области

Машина после ДТП. Фото: ДП Актюбинской области

26-летнего пешехода сбили насмерть в Хромтау. С места происшествия водитель скрылся. Стражи порядка выяснили, что за рулем автомобиля была женщина, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.

По информации ведомства, 9 июля примерно в 03.30 часов водитель на неустановленной машине, двигаясь по объездной автодороге местного значения в Хромтау, допустил наезд на 26-летнего пешехода. С места происшествия водитель скрылся.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался.

Полицейские по осколкам фар и фрагментам бампера установили марку автомобиля. В итоге в отдел полиции доставлена 37-летняя женщина, которая была за рулем Daewoo Matiz.

Автоледи пояснила, что после совершения ДТП испугалась и скрылась с места происшествия.

По данному факту проводятся следственные действия по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977840-zhenschina-ispugalas-i-skrylas-s-mesta-smertelnogo-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/