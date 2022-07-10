Уснул и выехал на "встречку": "ГАЗель" слетела с дороги в Атырауской области

Фото с места ДТП: ДП Атырауской области

В минувшую пятницу на 557 км трассы республиканского значения Актобе-Атырау-Астрахань произошла авария. Как сообщили в официальном Instagram ДП Атырауской области, уснувший водитель большегруза стал причиной ДТП.

8 июля примерно в 8 утра водитель автомобиля "МАЗ" 1988 года рождения, по информации полицейских, уснул за рулем из-за усталости. В результате транспортное средство выехало на полосу встречного движения, по которой в этот момент двигался автомобиль марки "ГАЗель".

49-летний водитель "ГАЗели" увернулся, однако машина вылетела с дороги на обочину.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир "ГАЗель" 2000 года рождения. Пострадавшего доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Полицейские призвали водителей быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1977769-usnul-i-vyehal-na-vstrechku-gazel-sletela-s-dorogi-v-atyrauskoy-oblasti/