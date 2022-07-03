Горящий КамАЗ мчался по улицам Актобе

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В Актобе КамаАЗ загорелся на ходу, однако водитель не стал останавливать пылающую машину, чтобы не подвергать риску других, об этом сообщает издание "Диапазон" со ссылкой на ДЧС области.

"В кузове КамАЗа загорелись запчасти. Водитель решил не останавливаться, тогда машина могла загореться полностью, могли пострадать другие, и он ехал дальше. Доехал до Кирпичного. Нам сообщение поступило, когда КамАЗ проезжал через акжарский мост. Это было в 16:19", - рассказали в областном ДЧС.

Как отметили в департаменте, водитель остановился, только лишь когда увидел приближающихся пожарных.

"На место вызова оперативно направили 7 сотрудников и пожарную машину. Увидев пожарных, водитель остановился. В 16.38 пожар ликвидировали. Водитель жив, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1976736-goryaschiy-kamaz-mchalsya-po-ulitsam-aktobe/