Человек сгорел заживо после столкновения авто в Павлодарской области (видео)

Место происшествия. Фото: ДЧС Павлодарской области

Водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся с "КамАЗом", который двигался по встречной полосе. Авария произошла 28 июня примерно в 2 часа ночи, в результате ДТП легковушка загорелась. При тушении пожара в салоне было обнаружено обгоревшее тело, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации ведомства, авария произошла на 25 км автодороги Павлодар-Кызылорда.

За рулем иномарки находился 35-летний мужчина. В салоне также были два пассажира 23 и 36 лет, последний в результате столкновения скончался на месте. Остальных госпитализировали.

ДТП прокомментировали и в ДЧС Павлодарской области.

"В результате столкновения легковой Toyota с грузовым "КамАЗом" загорелся легковой автомобиль на площади 5 квадратных метров, полностью сгорел перевернутый автомобиль. В Toyota было обнаружено обгоревшее тело", - сообщили в ведомстве.

Потушить возгорание удалось ближе к трем часам ночи.

В департаменте полиции региона добавили, что по факту проводится проверка и назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975945-chelovek-sgorel-zazhivo-posle-stolknoveniya-avto-v-pavlodarskoy-oblasti-video/