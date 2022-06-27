Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

ДТП в Атырауской области. Фото: пресс-служба ДП Атырауской области / Экспресс К

Вчера, 26 июня, на трассе в Атырауской области столкнулись две иномарки. По данным полицейских, в ДТП погибли водитель и пассажиры одной из машин.

Трагический инцидент произошел в воскресенье на трассе республиканского значения "Доссор – Кульсары – Бейнеу", передает Экспресс К.

Столкнулись автомобили Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson.

Как сообщили корреспондентам издания в Департаменте полиции Атырауской области, в результате ДТП на месте погибли водитель автомобиля Hyundai Tucson 1985 года рождения и четверо его пассажиров.

"Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу", – добавили в ведомстве.

На данный момент по делу проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975760-pyat-chelovek-pogibli-v-dtp-v-atyrauskoy-oblasti/