Один погиб, двое пострадали: жуткое ДТП с участием иностранца произошло в ЗКО

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Смертельная авария произошла на трассе Уральск - Атырау возле села Большой Чаган - погиб водитель одной из машин. Еще 2 человека пострадали в результате данного ДТП, передает "Мой город".

Трагедия произошла в минувший четверг ранним утром. По данным ДП ЗКО, столкнулись автомобили Daewoo Nexia и "ВАЗ".

Известно, что погиб водитель российского авто. Пассажир "ВАЗа", а также водитель Daewoo получили травмы.

Также выяснилось, что за рулем Daewoo находился гражданин Узбекистана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, он не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения.

"23-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с "ВАЗом". В результате ДТП он получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Областной многопрофильной больницы", - заявили в ведомстве.

Второй пострадавший - 44-летний пассажир "ВАЗа" доставлен в травматологическое отделение Областной многопрофильной больницы.

Тело погибшего водителя отправили на экспертизу.

Автомашины водворены на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975715-odin-pogib-dvoe-postradali-zhutkoe-dtp-s-uchastiem-inostrantsa-proizoshlo-v-zko/