Один погиб, двое пострадали: жуткое ДТП с участием иностранца произошло в ЗКО
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Смертельная авария произошла на трассе Уральск - Атырау возле села Большой Чаган - погиб водитель одной из машин. Еще 2 человека пострадали в результате данного ДТП, передает "Мой город".
Трагедия произошла в минувший четверг ранним утром. По данным ДП ЗКО, столкнулись автомобили Daewoo Nexia и "ВАЗ".
Известно, что погиб водитель российского авто. Пассажир "ВАЗа", а также водитель Daewoo получили травмы.
Также выяснилось, что за рулем Daewoo находился гражданин Узбекистана. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, он не справился с рулевым управлением и выехал на встречную полосу движения.
"23-летний водитель Daewoo Nexia столкнулся с "ВАЗом". В результате ДТП он получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Областной многопрофильной больницы", - заявили в ведомстве.
Второй пострадавший - 44-летний пассажир "ВАЗа" доставлен в травматологическое отделение Областной многопрофильной больницы.
Тело погибшего водителя отправили на экспертизу.
Автомашины водворены на спецстоянку.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975715-odin-pogib-dvoe-postradali-zhutkoe-dtp-s-uchastiem-inostrantsa-proizoshlo-v-zko/