BMW X7 влетел в столб и перевернулся в Нур-Султане (видео)

Место происшествия. Фото: instagram.com/astana_sergek

Минувшей ночью в Нур-Султане BMW X7 влетел в опору уличного освещения и перевернулся на крышу. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. Аварию прокомментировали в столичном департаменте полиции, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного в соцсетях видео запечатлен перевернутый BMW X7, возле которого собралась толпа людей. Отмечается, что ДТП произошло минувшей ночью.

В департаменте полиции Нур-Султана сообщили, что авария случилась около 00.10 часов.

По информации ведомства, водитель BMW X7 следовал по улице ЕК-32. На пересечении с улицей Достык не справился с управлением и допустил наезд на опору уличного освещения, а затем и на дорожный знак "Стоп". После чего автомобиль опрокинулся.

С места происшествия пассажирку кроссовера доставили в больницу и после осмотра врачей отпустили домой.

В отношении водителя возбуждено административное производство по ст.610 КоАП РК (Нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества). Материал направлен в суд для принятия решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975679-bmw-x7-vletel-v-stolb-i-perevernulsya-v-nur-sultane-video/