Porsche опрокинулся в результате ДТП в Алматы (видео)

Место ДТП в Алматы. Фото: instagram.com/krispi.almaty

В соцсетях распространяется видео, снятое на месте автоаварии в Алматы. В результате ДТП на крышу опрокинулся автомобиль, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео, снятое одним из очевидцев аварии, было опубликовано в сообществе krispi.almaty в Instagram.

Автор ролика заснял сильно поврежденный автомобиль, перевернувшийся на крышу в результате ДТП.

В описании к посту сказано, что инцидент произошел на пересечении проспекта Абая с улицей Утеген батыра.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу ДП города Алматы.

В полиции сообщили, что мужчина 1992 года рождения за рулем авто марки Porsche ехал на запад по проспекту Абая, и на пересечении с улицей Утеген батыра не справился с рулевым управлением.

Из-за этого иномарка наехала на бордюр, после чего опрокинулась и столкнулась с автомашиной марки Toyota.

Факт ДТП расследуется Управлением полиции Ауэзовского района. О пострадавших и погибших в результате аварии на данный момент не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1975552-porsche-oprokinulsya-v-rezultate-dtp-v-almaty-video/