Фура с арбузами опрокинулась на трассе в Жамбылской области (видео)

Арбузы рассыпались по трассе в Жамбылской области. Кадр из видео: КТК

Вчера в Жамбылской области перевернулась фура с арбузами. Водитель получил только незначительные телесные повреждения, но 25 тонн арбузов рассыпалось по трассе, сообщается на сайте телеканала КТК.

ДТП произошло вчера, 20 июня, около трех часов дня недалеко от села Бурное.

По предварительным данным, 28-летний шофер во время дождя не справился с управлением и опрокинул грузовик с прицепом. 25 тонн арбузов, которые находились внутри, рассыпались по участку трассы "Западная Европа – Западный Китай".

На какое-то время движение по данному участку трассы было остановлено.

"В результате ДТП водитель получил незначительные телесные повреждения и отказался от госпитализации. По факту оформлен административный материал по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений", – сообщил начальник УМПС Департамента полиции Жамбылской области Рахымберды Ашкеев.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974956-fura-s-arbuzami-oprokinulas-na-trasse-v-zhambylskoy-oblasti-video/