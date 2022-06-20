Два человека погибли в ДТП близ Алаколя (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.7282

Два человека погибли, один пострадал при опрокидывании легковой машины близ озера Алаколь. Подробности ДТП рассказали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показана съехавшая в кювет иномарка с серьезными техническими повреждениями. На обочине дороги группа мужчин и женщин, а также несколько машин, среди них карета скорой помощи.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 19 июня близ села Актубек в Алакольском районе.

"За рулем Toyota Avensis находился 26-летний местный житель, который на 15 км автодороги Бесколь-Жайпак не справился с управлением и допустил опрокидывание автомашины.

В ДТП погибли водитель и один из его пассажиров. Кроме того, с места происшествия в больницу Ушарала с различными травмами госпитализировали 28-летнего мужчину", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Расследование с назначением необходимых экспертиз проводится по ст.345 ч.4 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974835-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-bliz-alakolya-video/