Двое взрослых и 10-летний ребенок попали в больницу после ДТП в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Четыре человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на одном из перекрестков в Павлодаре. Троих пострадавших госпитализировали.

Авария произошла на пересечении улиц Теплова и Абая, пишет Pavlodarnews.kz. Травмы получили двое пенсионеров и 10-летний ребенок.

Как сообщили корреспондентам издания в областном управлении здравоохранения, их госпитализировали.

"У 75-летней женщины и 82-летнего мужчины диагностировано состояние средней степени тяжести. 10-летнего ребенка доставили в детскую областную больницу также в состоянии средней степени тяжести", - отметили в ведомстве.

Также сообщается, что пострадавший 1982 года рождения отказался от госпитализации.

Напомним, не так давно в Павлодарской области произошло ДТП, в результате которого пострадала несовершеннолетняя девушка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974765-dvoe-vzroslyh-i-10-letniy-rebenok-popali-v-bolnitsu-posle-dtp-v-pavlodare/