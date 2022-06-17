Пьяный водитель внедорожника сбил девушку и протаранил несколько машин в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Авария с участием нескольких автомобилей произошла накануне в Алматы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала девушка, которая ехала на самокате, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В соцсетях распространилось видео с кадрами аварии на улице Шевченко. Автор сообщил, что водитель внедорожника сбил девушку на электросамокате, а после протаранил несколько авто.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе городской полиции.

По данным стражей порядка, 16 июня примерно в 09:50 водитель Toyota Prado, который, как отметили в ДП, был в состоянии алкогольного опьянения, следуя по улице Шевченко, при повороте налево допустил наезд на пешехода на электрическом самокате.

После водитель авто допустил столкновение с автомобилем Kia К5, а затем - с Kia Cerato. Последний по инерции столкнулся с автомобилем марки Mercedes-Benz.

Как уточнили в пресс-службе ДП, пострадавшая девушка была доставлена в больницу.

Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Алмалинского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974508-pyanyy-voditel-vnedorozhnika-sbil-devushku-i-protaranil-neskolko-mashin-v-almaty/