Пострадали 5 человек: автокран и маршрутный автобус столкнулись в Алматы (видео)

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/almaty_kris_p

Авария с участием автокрана и маршрутного автобуса произошла сегодня днем на проспекте Аль-Фараби. В результате произошедшего пострадали несколько человек, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

По данным полиции, 16 июня в 17:00 водитель самоходного крана марки Kamatsu LW 250-5, выезжая со второстепенной дороги - улицы Мендикулова - в северном направлении на проспект Аль-Фараби, допустил столкновение с маршрутным автобусом марки Golden Dragon.

Водитель автобуса следовал по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении.

В результате ДТП пострадали 5 пассажиров, которые доставлены в медицинские учреждения.

"Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Медеуского района", - уточнил начальник Управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Между тем в Сети появились кадры аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974463-postradali-5-chelovek-avtokran-i-marshrutnyy-avtobus-stolknulis-v-almaty-video/