Один погибший, 12 пострадавших: автобусы и машины загорелись при ДТП в Жамбылской области

Место происшествия. Фото: ДП Жамбылской области

Крупное ДТП с участием более 10 машин произошло рано утром 15 июня в Жамбылской области. На месте происшествия погиб один человек, еще 12 - пострадали. Об этом сообщили в управлении здравоохранения региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации департамента полиции Жамбылской области, 15 июня в 03.00 часов на 544 км автодороги Западная Европа-Западный Китай произошло самовозгорание прицепа грузовой машины Scania, следовавшей в направлении Тараза.

Движение транспорта было остановлено, так как сильный пожар распространился на большую площадь.

В 03.40 часов, не доезжая 550-600 метров до горящего прицепа, водитель грузовика DAF совершил столкновение с 10 транспортными средствами, стоящими на дороге в попутном направлении: двумя Toyota Camry, Audi 100, двумя пассажирскими автобусами Van Hool, Chevrolet Cobalt, Daimler Chrysler, BMW Х5, Toyota Alphard и Audi 80.

"После столкновения произошло возгорание 4 автомашин: грузовой DAF, двух пассажирских автобусов Van Hool и Audi.

В результате ДТП пассажир Toyota Camry скончался на месте происшествия, 9 человек с различными травмами доставлены в городскую больницу, из них 3 человека госпитализированы в реанимационное отделение", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Здесь добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

Между тем в управлении здравоохранения региона рассказали, что сообщение на станцию скорой медицинской помощи поступило около 04.00 часов утра. Указывалось, что, не доезжая до перевала Куюк вдоль трассы Алматы-Шымкент, произошла авария с участием 15 автомобилей.

"Всего пострадавших 12, из них двое на попутном транспорте доставлены в Жуалынскую районную больницу, 10 - в городскую многопрофильную больницу", - пояснили в ведомстве.

В приемном отделении районной больницы двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой.

Из доставленных в городскую больницу трое - граждане Узбекистана. Пятерых госпитализировали (4 - в реанимацию, 1 - в травматологическое отделение). 5 больных направлены на амбулаторное лечение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1974161-odin-pogibshiy-12-postradavshih-avtobusy-i-mashiny-zagorelis-pri-dtp-v-zhambylskoy-oblasti/