Два человека пострадали в результате ДТП с военным грузовиком (видео)

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/zhest_kz

В социальных сетях распространилось видео, снятое на месте аварии. Как утверждает автор, легковая машина въехала в КамАЗ с военными, пострадали люди.

Ролик был опубликован на странице паблика zhest_kazahstan в Instagram. По словам автора, инцидент произошел в Алматы.

Как рассказали очевидцы корреспондентам Sputnik Казахстан, военный КамАЗ двигался по улице Красногорская в западном направлении, и водитель совершал левый поворот на 70-й разъезд.

В это же время позади ехал кроссовер Chery Tiggo. Легковушка по невыясненным причинам врезалась в заднюю часть военного грузовика.

От сильного удара Chery Tiggo сильно деформировалась, отмечает издание.

По словам очевидцев, водитель и пассажир иномарки находились в нетрезвом состоянии. Они оба пострадали - в тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1973052-dva-cheloveka-postradali-v-rezultate-dtp-s-voennym-gruzovikom-video/