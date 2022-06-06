Бензовоз с 36 тоннами топлива перевернулся на трассе в СКО (фото)

Фото с места ДТП. Источник: instagram.com/sqo_pd

В Северо-Казахстанской области перевернулся бензовоз с 36 тоннами топлива, об этом сообщается на официальной странице Департамента полиции СКО в Instagram.

Как сообщили полицейские, авария произошла в минувшее воскресенье в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района.

"Водитель большегрузной машины "VOLVO" не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Предварительно, авария произошла из-за поломки колеса. 30-летний житель Нур-Султана, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в столицу. Полицейским об этом сообщили другие водители, передвигавшиеся в колонне", - говорится в сообщении ДП.

На место ДТП выезжали сотрудники батальона патрульной полиции, местной полицейской службы, административной полиции и ЧС.

"Топливо перелили в другой бензовоз и с помощью погрузчика благополучно подняли на проезжую часть. К 11 часа вечера совместно с пожарными сопроводили VOLVO в село Аккудук", - рассказали в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972873-benzovoz-s-36-tonnami-topliva-perevernulsya-na-trasse-v-sko-foto/