Бензовоз с 36 тоннами топлива опрокинулся на трассе в СКО

Бензовоз. Фото: polisia.kz

5 июня около 16:20 в 10 километрах от поворота в село Аккудук Тайыншинcкого района на трассе опрокинулся бензовоз, перевозивший 36 тонн топлива. Об этом сообщается на официальном медиапортале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 30-летний астанчанин, перевозивший 36 тонн дизельного топлива, направлялся из села Кишкенеколь в Нур-Султан.

В определенный момент водитель большегрузной машины марки Volvo потерял управление транспортом и совершил опрокидывание в кювет.

Полицейским об инциденте сообщили другие водители, передвигавшиеся в колонне.

На место ДТП выехали сотрудники батальона патрульной полиции (БПП), местной полицейской службы, административной полиции и департамента по ЧС.

Инспектор службы БПП ДП СКО Сактияр Ашмадьяров рассказал, что на месте топливо перелили в другой бензовоз, после чего с помощью погрузчика грузовик благополучно подняли на проезжую часть.

К 11 часам вечера совместно с пожарными Volvo сопроводили в село Аккудук. Водитель бензовоза в итоге провел на трассе почти семь часов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972831-benzovoz-s-36-tonnami-topliva-oprokinulsya-na-trasse-v-sko/