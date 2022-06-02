Легковушка угодила под грузовик: страшное ДТП попало на видео в Актюбинской области

Место происшествия. Кадр из видео: предоставлено ДП Актюбинской области

В Актюбинской области легковое авто попало под грузовик. Этот жуткий момент запечатлел видеорегистратор. Подробности дорожно-транспортного происшествия озвучили в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах видно, что легковое авто виляет по дороге, а навстречу ему движется грузовик. В какой-то момент они сталкиваются, машина оказывается под большегрузом.

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что 1 июня 44-летний водитель "ВАЗ-21010", двигаясь по автодороге Актобе-Астрахань, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком Shacman.

С места аварии водитель легковушки был госпитализирован в центральную районную больницу Алги.

"Установлено, что водитель автомашины "ВАЗ-21010" управлял транспортным средством в алкогольном опьянении средней степени", - сообщили в ведомстве.

По данному факту проводится проверка.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972199-legkovushka-ugodila-pod-gruzovik-strashnoe-dtp-popalo-na-video-v-aktyubinskoy-oblasti/