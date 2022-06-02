Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/osa_uka_vko

Шлагбаум насквозь прошил автомобиль в Усть-Каменогорске. Видео с места происшествия появилось в соцсетях. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях опубликовали видео из Усть-Каменогорска, на кадрах которого видно иномарку, насквозь прошитую шлагбаумом.

Пользователи стали выражать свои мнения по поводу аварии.

"В УК очередной "Пункт назначения" можно снимать без декораций и спецэффектов", "Надеюсь, никто кроме машины не пострадал?", "Сочувствую человеку. Очень неприятная ситуация", "А ведь до этого видео гуляло, где девушка просила обратить внимание на шлагбаум, потому что он может сорваться", - отметили комментаторы.

По информации департамента полиции Восточно-Казахстанской области, ДТП произошло в Усть-Каменогорске около двух часов дня по улице Астана на повороте под Ульбинский мост.

"42-летний водитель автомобиля JAC совершил наезд на самопроизвольно открывшийся шлагбаум. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - пояснили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1972170-shlagbaum-naskvoz-proshil-avtomobil-v-ust-kamenogorske-video/