Поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/ztb_qaz

Утром 1 июня на переезде в Алматинской области поезд столкнулся с автомобилем. Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. Отмечается, что в результате якобы несколько вагонов сошли с рельсов, движение было остановлено. Аварию прокомментировали в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео запечатлен поезд и смятый автомобиль. Водители отмечают, что из-за аварии уже минут 30 стоят на переезде.

По информации пресс-службы КТЖ, 1 июня в 6.00 часов на перегоне Бурундай - Тупик ТЭЦ-2 в Алматинской области водитель автомашины выехал на переезд, не уступив железнодорожный путь маневровому локомотиву с 35 вагонами.

В результате чего машинисту пришлось применить экстренное торможение.

"Сход вагонов не допущен. После столкновения пассажир автомобиля госпитализирован с переломом руки. Водитель не пострадал", - отметили в нацкомпании.

Здесь дополнили, что в данный момент состав убран с пути другим локомотивом. Движение на ж/д переезде открыто. Подъездной путь принадлежит ТЭЦ-2, локомотив - частного собственника.

Предварительная причина происшествия - нарушение ПДД водителем автомобиля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971952-poezd-stolknulsya-s-avtomobilem-v-almatinskoy-oblasti-video/