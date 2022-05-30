38-летний водитель скутера погиб в ДТП на трассе в Северном Казахстане (фото)

Водитель скутера погиб в СКО. Фото: пресс-служба ДП СКО

На 498 километре автодороги "Челябинск – Новосибирск" произошло ДТП с участием рефрижератора Mitsubishi Canter и скутера Honda. Водитель скутера скончался на месте, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Северо-Казахстанской области.

ДТП со смертельным исходом произошло на 498 километре автодороги "Челябинск – Новосибирск" недалеко от села Покровка Мамлютского района.

Как сообщили полицейские, в ночь на 29 апреля на трассе столкнулись рефрижератор Mitsubishi Canter под управлением 50-летнего гражданина РФ и двигавшийся в попутном направлении скутер Honda.

"Водитель скутера, 38-летний житель райцентра Мамлютки, от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по данному факту расследуется уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Назначены необходимые экспертизы.

Водитель скутера погиб в СКО. Фото: пресс-служба ДП СКО

Также, отмечается, что ДТП с участием скутеров регистрировали в Тайыншинском районе, в областном центре. Среди пострадавших – и водители, и пассажиры скутеров. Всего с начала года на дорогах СКО зарегистрировано 3 ДТП с участием водителей скутеров.

"С наступлением весенне-летнего периода нами усилена профилактическая работа, проводятся беседы с водителями. Главные напоминания: использовать мотошлемы и световые приборы, не превышать скорость, не допускать к управлению лиц, не достигших 16-летнего возраста и не знающих ПДД", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП СКО Айдын Байматов.

Водитель скутера погиб в СКО. Фото: пресс-служба ДП СКО

Он напомнил, что водители мопедов и скутеров, также как и велосипедисты, достигшие 14 лет, должны:

держаться правой стороны дороги;

не создавать помех другим участникам движения;

перед совершением маневра убедиться в его безопасности.

"Хотя для управления скутером не требуется сдавать экзамены на знание ПДД, соблюдать их необходимо в полном объеме. Это вопрос сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения", – добавил полицейский.

Водитель скутера погиб в СКО. Фото: пресс-служба ДП СКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971700-38-letniy-voditel-skutera-pogib-v-dtp-na-trasse-v-severnom-kazahstane-foto/