Срезало крышу авто: водитель уснул за рулем и заехал под фуру в Алматы (видео)

Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы 40-летний водитель чудом остался жив после страшного ДТП – авто, потерявшее управление, на скорости заехало под большегруз. Об этом сообщается на официальной Instagram-странице Департамента полиции Алматы.

Авария случилась на Кульджинском тракте.

По данным полиции, водитель Toyota Caldina уснул за рулем авто, из-за чего машина потеряла управление. Примечательно, что автомобиль является праворульным, и именно правой стороной Toyota на скорости "влетела" под фуру.

"В момент, когда водитель ударился головой о руль, срезалась крыша легковушки. То есть, доли секунды спасли жизнь уснувшему водителю", – отметили в полиции.

Мужчина получил незначительные травмы. После ДТП он самостоятельно выбрался из поврежденной машины. В полиции отметили, что иномарка восстановлению не подлежит.

"Истина "устал за рулем, отдохни" остается актуальной всегда. И то, что водитель остался жив, это чудо. Сбором материала по данному происшествию занимаются дознаватели алматинской полиции", – заключили в департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971110-srezalo-kryshu-avto-voditel-usnul-za-rulem-i-zaehal-pod-furu-v-almaty-video/