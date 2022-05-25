Выполнявшего трюки на дороге в Нур-Султане сбила машина (видео)

Парень делал сальто на дороге в Нур-Султане. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

В Нур-Султане парень выполнял акробатические трюки на проезжей части. В какой-то момент, когда молодой человек разгонялся для очередного кувырка, его сбила проезжавшая мимо машина. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного департамента полиции.

На пересечении улиц Сатпаева и Куйши Дина в Нур-Султане молодой человек делал сальто с прыжками на проезжей части. Трюкача на видео снимали очевидцы. По словам полицейских, парень был пьян.

"Своими действиями хулиган препятствовал движению транспорта и создавал аварийную ситуацию на проезжей части", – отметили в полиции.

В момент разгона для следующего кувырка молодого человека сбила автомашина марки Toyota Camry.

"Водитель Toyota Camry, следуя по улице Куйши Дина, со стороны проспекта Тауелсиздик, на разрешающий сигнал светофора, допустил наезд на пешехода, который находился на проезжей части", – рассказали представители ведомства.

Сообщается, что в результате ДТП хулигана с ушибами доставили в городскую больницу.

"По факту мелкого хулиганства в отношении 22-летнего жителя города было возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство – прим. ред).

Решением Специализированного суда по административным нарушениям на нарушителя наложен арест сроком на 7 суток", – добавили сотрудники полиции

Отмечается, что, согласно законодательству, за мелкое хулиганство грозит штраф в размере пяти МРП (15,3 тыс. тенге) либо административный арест сроком до десяти суток.

Внимание: на видео содержится ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1971016-vypolnyavshego-tryuki-na-doroge-v-nur-sultane-sbila-mashina-video/