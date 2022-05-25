Девятилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня утром в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит девятилетний ребенок. Мальчик получил ушибы, сообщается на странице Батальона патрульной полиции УП Павлодара в Instagram.

ДТП в Павлодаре произошло сегодня, 25 мая, примерно в 09:53.

Полицейским поступило сообщение о том, что на улице Толстого, на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит девятилетний ребенок.

"Водителем, сбившим мальчика, оказалась 36-летняя жительница города", – сообщили в полиции.

Отмечается, что ребенок был доставлен в детскую областную больницу с диагнозом "ушиб, ссадина левого коленного сустава".

Сейчас по данному факту проводится проверка.

"Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны на дороге", – добавили сотрудники полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970979-devyatiletnego-rebenka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare/