Девятилетнего ребенка сбили на пешеходном переходе в Павлодаре
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Сегодня утром в Павлодаре на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит девятилетний ребенок. Мальчик получил ушибы, сообщается на странице Батальона патрульной полиции УП Павлодара в Instagram.
ДТП в Павлодаре произошло сегодня, 25 мая, примерно в 09:53.
Полицейским поступило сообщение о том, что на улице Толстого, на нерегулируемом пешеходном переходе был сбит девятилетний ребенок.
"Водителем, сбившим мальчика, оказалась 36-летняя жительница города", – сообщили в полиции.
Отмечается, что ребенок был доставлен в детскую областную больницу с диагнозом "ушиб, ссадина левого коленного сустава".
Сейчас по данному факту проводится проверка.
"Уважаемые водители и пешеходы! Будьте внимательны на дороге", – добавили сотрудники полиции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970979-devyatiletnego-rebenka-sbili-na-peshehodnom-perehode-v-pavlodare/