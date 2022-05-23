Грузовик смял иномарку в Алматы. Водитель чудом остался жив (фото)

Грузовик столкнулся с иномаркой в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы произошло крупное ДТП – грузовик врезался в легковой автомобиль, в результате чего водитель иномарки пострадал, но чудом остался жив.

ДТП в Алматы произошло сегодня в микрорайоне Нуркент, передает издание Sputnik Казахстан.

Как сообщили в полиции корреспондентам издания, автомобиль Hyundai Elantra ехал по улице Универсиадная в западном направлении. В момент выезда на перекресток водитель иномарки не увидел или проигнорировал знак "Уступи дорогу", после чего в машину врезался грузовик Howo.

Издание сообщает, что в результате аварии пострадал водитель Elantra, чудом не получив при этом серьезных травм.

Тем не менее, отмечается, что сам легковой автомобиль был сильно поврежден.

Грузовик столкнулся с иномаркой в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Грузовик столкнулся с иномаркой в Алматы. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970608-gruzovik-smyal-inomarku-v-almaty-voditel-chudom-ostalsya-zhiv-foto/