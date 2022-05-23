Автомобиль влетел в билборд: смертельное ДТП произошло в Уральске

Место происшествия. Фото: t.me/uralsk404

Ранним утром 22 мая в Уральске автомобиль въехал в опору рекламного щита, в результате аварии погибла девушка. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, ДТП произошло 22 мая примерно в 05.05 часов по улице Жангирхана.

Водитель Toyota не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с опорой билборда.

В салоне автомобиля кроме него находилась 20-летняя девушка. Пострадавших доставили в больницу. Пассажирка скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

Место происшествия. Фото: t.me/uralsk404

"По данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека), в рамках которого назначены ряд необходимых экспертиз. Остальные подробности согласно ст.201 УПК РК не подлежат разглашению", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970519-avtomobil-vletel-v-bilbord-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-uralske/