Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся в Жамбылской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Ранним утром 19 мая в Жамбылской области произошло смертельное ДТП. Водитель авто сбил пешехода, который скончался от полученных травм, после чего скрылся с места происшествия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Как рассказали в ведомстве, 19 мая около 05.30 часов на 3 км автодороги Айша-Биби - Каратау произошла авария. Неизвестный совершил наезд на 45-летнего мужчину и скрылся в неизвестном направлении. От полученных травм пешеход скончался.

По данному факту было начато досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и 347 (Оставление места ДТП) УК РК.

Полицейские оперативно установили и задержали 28-летнего водителя Audi 80. Он дал признательные показания. Транспортное средство водворено на спецстоянку. Назначен ряд экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970246-voditel-nasmert-sbil-peshehoda-i-skrylsya-v-zhambylskoy-oblasti/