"Девочка отлетела в сторону": женщину с ребенком сбили на дороге в Каскелене

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kaskelenkz

В Каскелене женщина с ребенком попала под колеса легковой автомашины. С травмами пострадавших госпитализировали в Карасайскую районную больницу. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео наезда на пешеходов распространяется в соцсетях. Автор уточняет, что ДТП произошло в Каскелене. На кадрах показано, как автомобиль на перекрестке сбивает женщину с ребенком. Очевидцы пытаются помочь пострадавшим в аварии.

"Девочка аж отлетела в сторону. Автомобиль несся на высокой скорости, сигналил переходящим на зеленый свет светофора. На пересечении улиц Мира и Чемолганская. Очень переживаю за женщину и девочку", - отмечается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 19 мая в Каскелене.

"В аварии пострадали 37-летняя женщина и 11-летний ребенок. Они были госпитализированы с различными травмами в больницу.

Автомашиной Lada управлял 28-летний местный житель, в отношении которого возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Сейчас назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства ДТП", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции дополнили, что автомашина помещена на спецстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970135-devochka-otletela-v-storonu-zhenschinu-s-rebenkom-sbili-na-doroge-v-kaskelene/