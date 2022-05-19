Ребенка сбил автомобиль в Алматы

Ребенка сбили в Алматы. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Сегодня, 19 мая, в микрорайоне Акжар в Алматы водитель автомобиля сбил ребенка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В одном из алматинских Instagram-пабликов появилась видеозапись, на которой можно заметить, как несколько человек столпились вокруг мальчика, лежащего не земле.

Под видео сообщалось о том, что инцидент произошел в микрорайоне Акжар.

В пресс-службе ДП города Алматы сообщили, что ребенка сбил автомобиль марки Volkswagen Golf. ДТП произошло сегодня около 8 часов утра.

"В результате ДТП ребенок был доставлен в медицинское учреждение для обследования. Отделом административной полиции Управления полиции Наурызбайского района назначены соответствующие экспертизы", – отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1970086-rebenka-sbil-avtomobil-v-almaty-video/