Женщину с ребенком госпитализировали после ДТП в Актобе

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В Актобе женщину и ее несовершеннолетнюю дочь сбили на пешеходном переходе. Обе пострадавшие были госпитализированы, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Сегодня, 18 мая, в дежурную часть УП города Актобе поступило сообщение о том, что по улице Богенбай батыра возле остановки "Кендала" произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили в полиции, 41-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant ехал по улице Богенбай батыра в направлении проспекта Санкибай батыра.

"Напротив дома №32, нарушив ПДД, перед нерегулируемым пешеходным переходом (водитель – прим. ред.) продолжал движение, не убедившись, что перед остановившимся или замедлившим движение транспортным средством нет пешеходов", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что водитель допустил наезд на 44-летнею женщину и ее несовершеннолетнюю дочь, в результате чего оба пешехода были госпитализированы в медучреждения города Актобе.

Согласно заключению медицинской экспертизы, водитель был трезв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969954-zhenschinu-s-rebenkom-gospitalizirovali-posle-dtp-v-aktobe/