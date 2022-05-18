Семья с новорожденным ехала из роддома домой: смертельное ДТП произошло в Шымкенте

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Смертельное ДТП произошло на пересечении проспекта Республики и улицы Калдаякова в Шымкенте вечером 17 мая. С места аварии 5 человек доставили в больницу, одна из пострадавших скончалась, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как рассказали в ведомстве, 17 мая примерно в 21.10 часов на перекрестке столкнулись Mercedes-Benz и Toyota Land Cruiser.

С места происшествия в больницу с различными травмами доставили двух водителей и трех пассажиров Mercedes, среди которых была женщина. Она позже скончалась, не приходя в сознание.

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

"По факту ДТП проводится досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК. Назначены экспертизы. В данное время выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

По информации Otyrar.kz, в одном из автомобилей находился новорожденный ребенок. Семья ехала из роддома домой. Также издание опубликовало видео с места аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969848-semya-s-novorozhdennym-ehala-iz-roddoma-domoy-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-shymkente/