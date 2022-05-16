Авто перевернулось несколько раз: массовое ДТП произошло в Шымкенте

Место происшествия. Фото: Otyrar.kz

В минувшую пятницу, 13 мая, на пересечении улиц Байтурсынова и Торекулова в Шымкенте произошло массовое ДТП. В результате столкновения одна из машин перевернулась несколько раз, передает Otyrar.kz.

На перекрестке столкнулись три автомобиля: BMW, Nexia и Kia Rio.

Как стало известно, BMW двигался по улице Байтурсынова в сторону Желтоксан, Nexia и Kia Rio ехали с противоположной стороны улицы в сторону Рыскулова.

На светофоре водитель Nexia хотел повернуть в одну сторону, а водитель Kia Rio - в другую.

Место происшествия. Фото: Otyrar.kz

В этот момент в Nexia врезался BMW. От удара последнее авто отлетело на тротуар и протаранило ограждение, а Nexia несколько раз перевернулась и задела Kia Rio.

В больницу забрали водителей двух машин. Пассажиры получили ушибы и ссадины. К счастью, жертв удалось избежать. В обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1969476-avto-perevernulos-neskolko-raz-massovoe-dtp-proizoshlo-v-shymkente/